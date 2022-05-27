الضبعان يوضح متى سيتم إصدار القرار في قضية كنو (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أوضح المحامي محمد الضبعان رئيس مركز التحكيم الرياضي سابقاً عن إجراءات التقاضي التي سيلجأ لها الهلال والنصر في قضية توقيع محمد كنو معهما، لافتًا إلى أن مدة 4 أشهر ستكون كافية لإصدار القرار.

وقال الضبعان خلال مداخلة فيديو على برنامج “في المرمى”: أنه سيتم تقديم مذكرة من المدعِي والمدعَى عليه إلى المحكمين ومن ثم يترافع المحامين أمامهما، وخلال هذه الخطوات ينظر المحكمان والمرجح إلى القضية ويناقشونها ويسألون الطرفين في وقت واحد.”

وأفاد بأن المرجح البريطاني ستيورات ماكينيس هو من يقود دفة القضية ويستمع للأطراف مثل المحكمين، مُشيرًا إلى أن دوره مهم للغاية، وسيقوم كل طرف بترجمة المستندات التي لديه إلى اللغة الإنجليزية.