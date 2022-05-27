المريسل لـ” الصرامي“: لا تدفن رأسك كالنعام وواجهني.. والأخير يرد ” مستنقع كذب وإعلام باباي“

طلال الغامدي(صدى):

وجه الناقد الرياضي، عبدالعزيز المريسل، انتقادات لاذعة إلى الناقد الرياضي، سعود الصرامي، داعيا الأخير بأن يكون شجاعا ويقوم بمواجهته في المداخلات الإعلامية.

وقال :”إن كان هناك إعلامي يعتقد أنه صارم من صرم يصرم صرما أن يكون شجعا حينما أتداخل في أي برنامج أو أي مكان، وأن يواجهني شخصيا، حينما تضع رأسك كالنعامة فهذا لا أقبلها، كن شجاعا وواجهني، إن كنت إعلامي شهم تعال في الوجه ولا تعطيني في الوجه”،”، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سوالف رياضية” المذاع على قناة “24 الرياضية”.

ومن جتهه، رد سعود الصرامي على “المريسل” بإنه يتمنى أن يتخلص المسلمين والرياضيين من إعلام “باباي”، مضيفا أن هذا الإعلام يعيش على المستنقعات، حتى السبانخ التي يأكلها باباي لن تنفعه.

وذكر أنه سيفتح حسابا في تويتر ويثبت فيها التغريدة التي يتم فيها انتقاده فيها عبدالعزيز المريسل، واصفا الأخير بأنه ينتمي إلى إعلام “باباي” الذي أصواتهم التي تشبه أصوات “باباي”