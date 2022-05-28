تحديد المشتبه به في مذبحة أكتوبر بمصر

القاهرة(صدى):

تواصل الأجهزة الأمنية في مصر مجهوداتها لكشف لغز مقتل ضحايا مذبحة مزرعة الريف الأوربي في الشيخ زايد.

ورجحت الأجهزة بعد التحقيقات الأولية أن مستأجر المزرعة هو منفذ الجريمة، وأنه تمكن من الهروب عقب الحادث.

وكشفت مصادر أن فريقا أمنيا يلاحق المستأجر تمهيدا للقبض عليه وتقديمه إلى جهات التحقيق لينال عقابه وفق القانون.

كانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغاً من نجل المجني عليه مفاده العثور على 5 جثامين لحارس وأسرته مذبوحين بمزرعة بالريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

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