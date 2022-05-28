دائرة الحكام تؤكد عدم صحة ركلة جزاء “ديلجادو” أمام الإتحاد
أيدت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار حكم مباراة الهلال أمام الإتحاد ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت دائرة الحكام :” قرار سليم من حكم مباراة الهلال والإتحاد بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح البرازيلي ميشيل ديلجادو عند الدقيقة 12 لوجود المخالفة خارج منطقة الجزاء”.
وأضافت دائرة الحكام عبر «يوتيوب»: قرار سليم من حكم مباراة الرائد والنصر بإلغاء هدف عبدالمجيد الصليهم عند الدقيقة 19 لوجود لاعب متسلل حجب الرؤية عن حارس المرمى
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