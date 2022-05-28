دائرة الحكام تؤكد عدم صحة ركلة جزاء “ديلجادو” أمام الإتحاد

طلال الغامدي(صدى):

أيدت ‏دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار حكم مباراة الهلال أمام الإتحاد ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت دائرة الحكام :” قرار سليم من حكم مباراة الهلال والإتحاد بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح البرازيلي ميشيل ديلجادو عند الدقيقة 12 لوجود المخالفة خارج منطقة الجزاء”.

وأضافت دائرة الحكام عبر «يوتيوب»: قرار سليم من حكم مباراة الرائد والنصر‬⁩ بإلغاء هدف عبدالمجيد الصليهم عند الدقيقة 19 لوجود لاعب متسلل حجب الرؤية عن حارس المرمى