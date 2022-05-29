بالصور.. شركة SSC تخطط لإنتاج سيارة كهربائية خارقة

أميرة خالد(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة SSC جيرود شيلبي أن الشركة تعمل على اصدار كهربائي من تواتارا والذي سيتم تجهيزه بمحركات محور كهربائي مثبتة في الأمام.

وقال شيلبي :” إن كهربة السيارة ستجعلها مركبة أكثر قوة وأضاف أنه سيساعد أيضًا في تحسين تسارع السيارة وديناميكياتها.”

وستأتي السيارة يمحرك V8 مألوفًا بسعة 5.9 لترًا يولد ما يصل إلى 1750 حصانًا (1،305 كيلو واط / 1،774 حصانًا).

وتعد سيارة SSC Tuatara هي أسرع سيارة إنتاج معترف بها رسميًا في العالم بسرعة 282.9 ميل في الساعة، وذلك بصفة رسمية بسبب اختلاف السرعة القصوى