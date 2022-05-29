شنغهاي تخفف شروط اختبارات كورونا لدخول الأماكن العامة

بكين(صدى):

أوضح مسؤول بمدينة شنغهاي اليوم الأحد أن المركز المالي الصيني سيخفف من شروط اختبارات الكشف عن كورونا اعتبارا من أول يونيو، لمن يرغبون في دخول الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل العام لتشجيع استئناف العمل.

وأكدت يين شين المتحدثة باسم الحكومة في شنغهاي في إيجاز صحفي إنه اعتباراً من أول يونيو سيتعين على من يدخلون الأماكن العامة أو يستقلون وسائل النقل العام إظهار نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا، لافتة إلى أنه لن تحدث تغييرات على الاختبارات بالنسبة لمن يريدون مغادرة المدينة.

والجدير بالذكر أن المدينة أعلنت عن تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض يوم السبت انخفاضاً من 131 إصابة في اليوم السابق بينما انخفضت الإصابات المصحوبة بأعراض أيضا من 39 إلى 29.