منى زكي تعود لنشاطها الفني وتصور القاهرة مكة

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية منى زكى ، عن قرب الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “القاهرة مكة” والذى يشاركها في البطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.

وأشارت منى زكي إلى أنها تقوم حالياً بتصوير فيلم القاهرة مكة مع المخرج هانى خليفة وتأليف محمد رجاء .

وأفادت بأنها انتهت من تصوير فيلم ”الجواهرجى” مع الفنان محمد هنيدى، والذى من المقرر أن يعرض فى عيد الأضحى المقبل.

والجدير بالذكر أن منى زكى ، غابت عن رمضان المنقضى بعد خروج مسلسلها “اللام الشمسية”، من السباق الرمضاني الماضي، ليتم استكماله خلال الفترة المقبلة، للمشاركة فى رمضان.