برواتب تصل لـ 5 آلاف.. غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الشرقية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في الرياض، جدة، الخبر، والشرقية.

فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:

1- بائع.

– لا يشترط مؤهل محدد- خبرة سابقة في مجال المبيعات.

2- مندوب مبيعات.

– لا يشترط مؤهل محدد- خبرة سابقة في مجال العمل- إجادة بيع وتسويق المنتجات- الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

3- أخصائي تسويق.

– حاصل على شهادة الدبلوم- خبرة سابقة في مجال التسويق- إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

التقديم