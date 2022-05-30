برواتب تصل لـ 5 آلاف.. غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت غرفة الشرقية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في الرياض، جدة، الخبر، والشرقية.
فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:
1- بائع.
– لا يشترط مؤهل محدد- خبرة سابقة في مجال المبيعات.
2- مندوب مبيعات.
– لا يشترط مؤهل محدد- خبرة سابقة في مجال العمل- إجادة بيع وتسويق المنتجات- الراتب يصل إلى 5,000 ريال.
3- أخصائي تسويق.
– حاصل على شهادة الدبلوم- خبرة سابقة في مجال التسويق- إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.
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