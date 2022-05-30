بالفيديو.. الطلاب والطالبات الفائزون يعربون عن سعادتهم بعد فوزهم بـ 13 جائزة

الرياض(صدى):

أدى الطلاب الفائزون بجوائز معرض ⁧‫آيتكس22‬⁩ النشيد الوطني السعودي عند وصولهم مطار الملك خالد بـالرياض، معربين عن سعادتهم في جو يسوده الفرح والسرور والفخر ، وذلك بعد الفوز بـ 13 ميدالية وجوائز خاصة في معرض آيتكس 22 .

وقال الطالب فيصل المحيش الفائز بالجائزة الذهبية وجائزة أفضل ابتكار:” أنه فاز بـ 3 جوائز بدايتهم الميدالية الذهبية، والثانية جائزة أفضل مبتكر من المعرض الآسيوي للمبتكرين الصغار ، مُشيرًا إلى أن هذه الانجازات أتت بعد تعب طويل .”

وأضافت جنى الريفي الفائزة بالجائزة الذهبية في مجال البيئة:” جاءنا ترشيحات وقعدنا نخطط أكثر ونشتغل على مشارعنا أكثر وأكثر، إلى أن رفعنا جميع المعلومات ومن ثم توجهنا إلى ماليزيا، مُشيرة إلى أنها حققت الميدالية الذهبية في المعرض بالإضافة لجائزة خاصة .”

وتابعت ميمونه فطاني الفائزة بالجائزه الفضية في مجال البيئة:” حصلت على الميدالية الفضية بالإضافة إلى تكريم خاص من مجلس براءة الاختراع في دول التعاون .”

وأفاد مشاري الدوسري الفائز بالجائزة الفضية في مجال الموارد أنه لولا فضل الله تعالى ما حصل على هذه الجائزة ومن ثم دعم العائلة والمدرسين، بحسب قناة الإخبارية.

طلاب سعوديون يتحدثون لـ #العربية ويعبرون عن مشاعرهم بعد الفوز بـ 13 جائزة في معرض #آيتكس_22 بـ #ماليزيا @nwaf201000 pic.twitter.com/y4Ns8RkM6s — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 29, 2022