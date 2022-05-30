تسريبات تكشف مزايا جديدة في هواتف آيفون 14

وكالات(صدى):

تتضمن العديد من هواتف Android وحتى طرازات ساعات Apple الذكية الحديثة، ميزة تسمى العرض الدائم والتي تتيح لك عرض معلومات مثل الوقت والتاريخ حتى عندما يكون الجهاز في وضع مغلق؛ حيث ترددت شائعات عن وجود هذه الوظيفة في iPhone 13 Pro و Pro Max العام الماضي ، لكن لم يتم إصدارها بسلسة آيفون 13.

وهناك احتمال كبير أن يتم تقديمها مع iPhone 14، فيما ينطلق مؤتمر مطوري Apple 2022 العالمي (WWDC) الشهر المقبل؛ حيث ستقدم شركة آبل نظام التشغيل Apple iOS 16، سيكون ترقية مهمة و”سيكون مليئًا بالتغييرات عبر نظام التشغيل ، بما في ذلك تحديثات الإشعارات وتعدد المهام على iPad وتطبيقي الرسائل والصحة. ”

وتخطط Apple لترقية واجهة شاشة القفل وقد تقدم خلفيات ذات إمكانات تشبه عناصر واجهة المستخدم، فيما هذه سلسلة آيفون 14 قد يتم تشغيلها بواسطة شريحة A16 الجديدة ، يمكن أن تحصل أيضًا على اتصال عبر الأقمار الصناعية مما يسمح بإرسال نصوص الطوارئ عندما لا يتوفر الاتصال الخلوي.