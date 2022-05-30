استشاري جراحة يوضح الفرق بين تصنيفات الصداع الثلاثة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور رشيد القدسي، استشاري جراحة المخ والأعصاب أن هناك 3 أنواع من الصداع، صداع أساسي وصداع عضلي المنشأ، أو مفصل المنشأ، بالإضافة إلى صداع ناتج عن التوتر .

وقال ” القدسي” خلال مداخلة على برنامج ” صباح العربية “:” أن الصداع الذي يكون في قُبة الرأس يعتبر عادة نفسي المنشأ، وتوتري المنشأ حتى يُثبت الضد.”

وأضاف رشيد القدسي :” أن هناك صداع لا يتجوع بالمسكنات العادية”، لافتًا أن هناك عدة طرق بديلة عن المسكنات، إذا كان الصداع ناتج عن ضغط نفسي وتوتر ، فيجب أولاً التخلص من هذه الضغوط .

وأفاد ” القدسي ” بأنه عندما يقتنع المريض أن الصداع ناتج عن التوتر ولا يوجد سبب عضوي لآلام رأسه، يجب دعمه معنوياً .

وأكد أن أغلب الآلام مصدرها المخ أولاً وليس العضو المصاب، مُشيرًا إنه إذا كان الشخص لديه شيء قديم تسبب له بألمٍ ما، وحدث ذلك مرة أخرى له أو لمريض آخر فإن المخ يعيد له ذكريات ألمه بأكملها مرة أخرى.

استشاري جراحة مخ وأعصاب: أغلب الآلام مصدرها المخ وليس العضو المصاب#صباح_العربية pic.twitter.com/g0JFVIAcie — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) May 30, 2022