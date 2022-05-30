طيران ناس يوفر وظائف شاغرة
كشف طيران ناس Flynas عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، وذلك لحملة الدبلوم فيما فوق، ويشترط وجود خبرة مناسبة .
وأوضح طيران ناس أن المسمى الوظيفي هو :
– ضابط المشتريات
وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوب هي :
١: سنتان في إدارة المواد و / أو سلسلة التوريد واللوجستيات و / أو المالية / المحاسبة خاصة في
تخطيط المواد أو الوظيفة ذات الصلة.
٢: دبلوم في الهندسة أو سلسلة التوريد أو دراسات الأعمال أو الإحصاء أو المالية أو خبرة عمل معادلة.
٣: مهارات حاسوبية ممتازة ، مثل المكتب (وورد ، إكسل) مهارات تحليلية قوية خاصة التحليل الإحصائي والتقرير.
٤: التواصل الفعال والصريح.
٥: يحقق من خلال العمل الجماعي.
٦: التخطيط والتنظيم.
٧: الاهتمام بالنظام والجودة.
٨: محو الأمية الحاسوبية.
٩: المعرفة المهنية.
١٠: اللغة الإنجليزية.
والتقديم ومعرفة باقي التفاصيل من خلال رابط الموقع .
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