طيران ناس يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف طيران ناس Flynas عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، وذلك لحملة الدبلوم فيما فوق، ويشترط وجود خبرة مناسبة .

وأوضح طيران ناس أن المسمى الوظيفي هو :

– ضابط المشتريات

وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوب هي :

١: سنتان في إدارة المواد و / أو سلسلة التوريد واللوجستيات و / أو المالية / المحاسبة خاصة في

تخطيط المواد أو الوظيفة ذات الصلة.

٢: دبلوم في الهندسة أو سلسلة التوريد أو دراسات الأعمال أو الإحصاء أو المالية أو خبرة عمل معادلة.

٣: مهارات حاسوبية ممتازة ، مثل المكتب (وورد ، إكسل) مهارات تحليلية قوية خاصة التحليل الإحصائي والتقرير.

٤: التواصل الفعال والصريح.

٥: يحقق من خلال العمل الجماعي.

٦: التخطيط والتنظيم.

٧: الاهتمام بالنظام والجودة.

٨: محو الأمية الحاسوبية.

٩: المعرفة المهنية.

١٠: اللغة الإنجليزية.

والتقديم ومعرفة باقي التفاصيل من خلال رابط الموقع .