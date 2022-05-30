بالفيديو.. الغذاء والدواء توضح مدى دقة معلومات السعرات الحرارية على المنتج

الرياض(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، أن أحيانًا المنتج الغذائي يكون حجمه صغير فيضطر المصنع أن تكون المعلومات بخط غير عريض.

وأكد الدكتور عشان الجضعي، خلال برنامج “في العلن” عبر قناة “السعودية”، أن هناك اشتراطات لها ويكون التركيز على بعض المكونات، فيما لمواجهة صعوبة قراءتها يتم العمل على تطبيقات إلكترونية ليستطيع المستهلك عمل “سكان” بالباركود للحصول على المعلومات.

وأشار إلى أن بالنسبة للسعرات الحرارية، هناك أكثر من طريقة لوضعها، فقد توضع في المختبر، كما أن هناك حاسبة تقديرية للسعرات الحرارية، وهناك مراقبة دائمة عليها، لافتًا إلى أن توجد نسبة خطأ 10% وهي مقبولة.