بالفيديو.. الغذاء والدواء توضح هل سيكون هناك جرعة رابعة من لقاحات كورونا

الرياض(صدى):

اوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي،مستجدات اللقاحات ونشاط الهيئة للتأكد من سلامة الغذاء والدواء.

وقال “الجضعي ” خلال مداخلة على برنامج في برنامج “في العلن” : أن اللقاحات التي تم استخدامها تتمتع بمستويات عالية من الأمان والفاعلية”، لافتًا أن مستويات الآثار الجانبية كانت منخفضة للغاية.

وأضاف :” أن وزارة الصحة تتابع الحالة الصحية لتحديد مدى الاحتياج لجرعة رابعة من اللقاحات، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير في التركيبات التي تم الاعتماد عليها لتصنيع اللقاحات التي استُخدمت في بداية إعطاء اللقاحات بالجائحة.”

وتابع:” أن هناك اشتراطات محددة لوضع المعلومات على المنتجات الغذائية بحجم واضح للخط، كما أن هناك بعض المكونات التي يشترط أن تكون بشكل أوضح.”

وأشار إلى أنه يجري العمل على تطبيقات إلكترونية تمكن المستهلك من التعرف على معلومات المنتجات الغذائية وربط ذلك بمعلوماته التغذوية.

وأفاد هشام الجضعي بأن إعطاء اللقاح للفئات أقل من 5 سنوات، يتم تحديده عن طريق القطاع الصحي حسب الحاجة، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن جديد بشأن اعتماد لقاحات لهذه الفئات العمرية.