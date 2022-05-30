انطلاق فعاليات مؤتمر الابتكار يقود تحلية المياه بمشاركة دولية واسعة

عائشة القرني(صدى):

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر “الابتكار يقود تحلية المياه”، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية (IDA) في مدينة جدة، وذلك بمشاركة أكثر من 120 خبيراً وعالماً ومستثمراً ونحو 30 من المنظمات الرائدة عالمياً في مجال تحلية المياه.

وناقشت جلسات المؤتمر أثر الابتكار في المعالجة الأولية لتحلية مياه البحر، وسبل تمكين البحث والابتكار من تطوير تقنيات التحلية، والتطورات والابتكارات الحديثة في مجال تحلية المياه، بما فيها الابتكارات البيئية وتعدين البحار واستخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات التحلية، وتوظيف حلول الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.

كما شهد المؤتمر استعراض عدد من الأفكار والمبادرات عن تخفيض التكلفة والطاقة لتحلية المياه، والمعالجة الأولية لمياه البحر من أجل التحكم في التلوث الحيوي في منظومات أغشية التناضح العكسي، بجانب استعراض ورقة عن مفهوم جديد للتحلل الكهربائي الخالي من الملح.

واختتم المؤتمر أعمال اليوم الأول بجلسة “تطبيق نماذج رياضية على محركات السرعة المتغيرة ذات الجهد المتوسط”، وخلُص المشاركون إلى أهمية صياغة مستقبل مزدهر لصناعة تحلية المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية يومًا بعد يوم في كل من القطاعات البلدية والصناعية على مستوى العالم، بتمكين الابتكار والعلوم المتقدمة.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر ستستمر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لوضع تصور لمواجهة التحديات المتعلقة بالتأثير البيئي لعمليات تحلية المياه من خلال ابتكار تقنيات جديدة تُسهم في خفض استهلاك الطاقة وتُعزز الاعتماد على الاستخدامات المتنوعة لمصادر الطاقة المتجددة.