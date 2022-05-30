بالفيديو.. أخصائية تغذية تستعرض أنواع الخبز والسعرات الحرارية لكل منها

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة ‏دينا سلامة، أخصائية تغذية أنه ليس كل الخبز البني مصنوع من الحبوب الكاملة وليس كل الخبز الأبيض مضر ومكرر .

وقالت دينا سلامة :” كلا النوعين من الخبر يتقاربا من السعرات الحرارية، ولكن من أجل القيمة الغذائية نختار الأسمر، حيث يحتوي على فيتامينات وألياف ومعادن أكثر، مايؤدي إلى شعور الشخص بالشبع فترة أطول، فضلاً عن فوائده لصحة القلب والشرايين، ولكن يجب التأكد من أن الخبر عبارة عن حبة كاملة وليس مضاف إليها لون “.

وأضافت” شريحة التوست تحتوي على ٨٠ سعر حراري تقريبا، وأخرى تحتوي على ١٥٠ سعر وذلك على حسب المكونات الموجودة مثل الدهون، وهنا البديل يكون ٨٠ سعر و١٥ جرام كربوهيدرات” لافتة إلى أن هناك نوع من أنواع القمح الأبيض ولكن يكون حبة كاملة إذ تحتوي علي قيمة غذائية أعلى.