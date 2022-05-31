فيصل العبد الكريم يكشف طريقة لمواجهة ارتفاع الأسعار

علي القحطاني (صدى):

كشف فيصل العبد الكريم، الإعلامي المهتم بشؤون المستهلك، عن طريقة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا على أهمية تغيير ثقافة الشراء في المجتمع لمواجهة الارتفاع.

وقال العبد الكريم خلال برنامج ياهلا: لدينا ثقافة قليلة وأنت بممارساتك الشرائية يمكنك تغيير سلوك الشركات في التعامل، كل الشركات والهايبرات لديهم برامج للعملاء ممكن الشخص يستحسن هذا المكان أو يكون لديه ارتباط روحي بالهايبر وهذا الأمر ممكن يضر المستهلك لأن الهايبر يرفع أو يخفض الأسعار مع الشركات الموردة معتمدا على السلوك الشرائي للأشخاص.

وتابع: لا ترتبط بهايبر معين ولكن ابحث وشف العروض وهناك تطبيقات توجهك إلى أفضل العروض والتي أسعرها أقل.

وشرح العبد الكريم فكرة السلع البديلة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع، قائلا: بعض المستهلكين تعودوا على الأسماء والبراندات التجارية المعروفة، فمثلا تعود شراء نوع معين من الدجاج، ولم يجرب منتجات بديلة ويرفض التجربة من الأساس.

وأضاف: هناك شباب لديهم مصانع صغيرة يواجهون حربا من الهايبرات الكبيرة، حيث تؤجر أغلب الرفوف للشركات الكبرى، مؤكدا على أهمية قيام الأسواق الكبرى بمساعدة الشركات الصغرى لترويج منتجاتها بشكل أفضل.