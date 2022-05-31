كاميرا مراقبة ترصد نجل وزيرة الهجرة المصرية المتهم بالقتل

القاهرة(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة لحظة وصول الشاب المصري المتهم بقتل شخصين في ولاية كالفيورنيا، إلى المبنى السكني الذي ارتكبت فيه الجريمة.

وبينت الكاميرا لحظة وصول رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إلى المبنى السكني قبل ساعات من وقوع الجريمة، حيث كان يتفقد كاميرا للمراقبة وبدت عليه علامات التوتر.

وأثار اتهام نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، جدلا واسعا، فيما اكتفت الوزيرة بالتعليق بأن أسرتها تواجه “محنة شديدة”.

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