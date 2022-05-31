طرق طبيعية وفعالة لعلاج برد الصيف

أميرة خالد(صدى):

يعتبر برد الصيف من المشاكل الكبرى التي يعاني منها البعض، ويمكن علاجه بالعديد من الطرق المختلفة، وتساعد بعض العلاجات في تخفيف الأعراض وتمنعك من الشعور بالإرهاق، لذلك إليكِ طرق العلاج الطبيعة.

1: حافظ على رطوبتك :

يساعد الماء أو العصير أو المرق الصافي أو ماء الليمون الدافئ مع العسل على تخفيف الاحتقان ومنع الجفاف، وتجنب الكحول والقهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين .

2:تهدئة التهاب الحلق:

غرغرة الماء المالح – 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة ملح مذاب في 8 أونصات كوب من الماء الدافئ، بالإضافة إلى؛ بخاخات التهاب الحلق أو المستحلبات أو الحلوى الصلبة.

3: الراحة الكافية :

الراحة المناسبة والنوم الكافي ضروريان للسماح للجسم بالتعافي بشكل جيد وتعزيز جهاز المناعة، تجنب النشاط البدني الشديد والإجهاد لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.