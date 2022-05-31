‏صورة نادرة للملك سعود وهو يستمع لآخر الأخبار من الشيخ عبدالله بلخير

علي القحطاني(صدى):

وثقت صورة نادرة، ظهور الملك سعود – رحمه الله – حينما كان وليًا للعهد، وهو يستمع لآخر الأخبار على الصعيد المحلي والدولي، من الشيخ عبدالله بلخير، المستشار الصحافي في الديوان الملكي.

وظهر الملك سعود وهو يجلس وبجانبه الشيخ عبدالله بلخير ممسكًا بورقة ويقرأ عليه الأخبار الجديدة، وذلك في بداية الخمسينيات الميلادية.

ومن الجدير بالذكر، أن الشيخ عبدالله بلخير أنشأ المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر، وكان المسؤول والمشرف عليها، كما ساهم في وضع أسس الإعلام السعودي، وألّف رفقة محمد سعيد عبد المقصود كتابًا رائدًا، هو “وحي الصحراء” الذي ضم ترجمات لأوائل أدباء المملكة.

وتولى الكثير من المناصب العليا، منها رئاسة مكتب شؤون الجامعة العربية والمؤتمرات الدولية في ديوان الملك عبد العزيز، ورئيسًا بالنيابة لديوان الملك سعود، وعُيّن وزير دولة لشؤون الإذاعة والصحافة والنشر.