جامعة الفيصل توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
كشفت جامعة الفيصل (Alfaisal)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى “الأولوية للمتقدمين السعوديين”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي :
1- معيد في كلية الصيدلة
طلب تقديم طلب مساعد / مشارك / أستاذ بكلية الصيدلة في التخصصات التالية:
التدريس الأكاديمي وتيسير الجلسات المعملية (معمل المحاكاة وغيرها).
منسقو الاختبارات في إعداد مواد الاختبار وسلوكها
تسهيل الإعداد للفعاليات الأكاديمية بالكلية ، وخدمة المجتمع.
نشاط البحث.
المسؤوليات الإدارية الأخرى.
خبرة تعليمية.
2- دكتور صيدلة الدرجة العلمية (لا تقبل درجة البكالوريوس).
معدل التخرج 4.5 / 5 أو (3.6 / 4)
اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة
ويجب إرسال الطلب الذي يتضمن (سيرة ذاتية محدثة ، قائمة مرجعية ، خطابات توصية ، أحدث درجات IELTS / TOEFL) إلى الايميل التالي:
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