جامعة الفيصل توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الفيصل (Alfaisal)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى “الأولوية للمتقدمين السعوديين”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي :

1- معيد في كلية الصيدلة

طلب تقديم طلب مساعد / مشارك / أستاذ بكلية الصيدلة في التخصصات التالية:

التدريس الأكاديمي وتيسير الجلسات المعملية (معمل المحاكاة وغيرها).

منسقو الاختبارات في إعداد مواد الاختبار وسلوكها

تسهيل الإعداد للفعاليات الأكاديمية بالكلية ، وخدمة المجتمع.

نشاط البحث.

المسؤوليات الإدارية الأخرى.

خبرة تعليمية.

2- دكتور صيدلة الدرجة العلمية (لا تقبل درجة البكالوريوس).

معدل التخرج 4.5 / 5 أو (3.6 / 4)

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة

ويجب إرسال الطلب الذي يتضمن (سيرة ذاتية محدثة ، قائمة مرجعية ، خطابات توصية ، أحدث درجات IELTS / TOEFL) إلى الايميل التالي:

[email protected]