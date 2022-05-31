بالفيديو والصور.. حرائق مكب النفايات تلوث الأجواء بأضم

حامد العمري(صدى):

تسبب حريق شب صباح اليوم الثلاثاء بموقع مرمى التخلص من النفايات بمحافظة أضم ، إلى تلوث وروائح كريهة عبر الأدخنة المتصاعدة والتي تشاهد من مسافات بعيدة ، التي أزكمت الأنوف، ورفعت معدلات حالات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى تأثيرها على البيئة.

عدسة « صدى» قامت بجولة على مرمى النفايات لتوثيق الحريق، وكان هناك وافداً متواجد ذكر أنه يعمل بالموقع ، حيث أفاد أن الحريق مجهول المصدر ، وأضاف أنه أخبر البلدية بالحريق .

( صدى ) بعد جولتها تتمنى من بلدية أضم : أن توجد آلية مقننة للطمر الدوري والصحي ، حيث أن مثل هذه الحرائق تتسبب في أزمة بيئية للإنسان والمكان ، فضلاً عن الروائح الكريهة والأدخنة السامة التي تؤدي إلى مشاكل صحية للأطفال وكبار السن .