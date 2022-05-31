بالفيديو.. قصة مواطن برع في عمله فأصبح كبير قياديي الأمن السيبراني بشركة عالمية
أثبت المواطن “إبراهيم الشمراني” مهارته في مجال الأمن السيبراني حتى أصبح كبير قياديي الأمن السيبراني والخصوصية في شركة عالمية في المملكة.
ولفت إلى أن المنافسة في مجاله كانت صعبة نظرا لكون أن غلب العاملين في هذا المجال شركات وخبراء أجانب، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.
وأكد أن شباب المملكة يمتلكون كافة المقومات، وأكد أن المجال السيبراني يتيح للفرد التطور والعمل في أسواق أخرى غير المحلية.
يذكر أن “الشمراني” اختير كأفضل تنفيذي في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط عام 2018، فضلا عن العديد من الشهادات العالمية.
#نشرة_الرابعة | قصة "إبراهيم الشمراني" مهندس سعودي ضمن قياديي الأمن السيبراني في شركة عالمية pic.twitter.com/BWpcnY3PgC
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 31, 2022
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