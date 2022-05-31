نصائح لتجنب آلام الظهر الناتجة عن الجلوس على مقعد المكتب لفترات طويلة

أميرة خالد(صدى):

قدم أطباء عدد من النصائح لتجنب آلام الظهر والرقبة؛ خلال الجلوس لفترات طويلة على المكتب خاصة في حال كانت أعمالهم تقتضي الجلوس لوقت طويل خلال ساعات الدوام، والتي جاءت كالآتي

وتتمثل الخطوة الأولى في ضبط المقعد أو الكرسي، بحيث تستخدم لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب على نحو مستقيم وموازٍ للأرض.

ثانيا، ضبط كلًا من الذراعين والمرفقين، بحيث يكونان على مستوى مستقيم مع المقعد، مع إراحة الكتفين، وكذلك ضبط الركبتين، من خلال الحفاظ على مسافة صغيرة بين الجزء الخلفي من الركبتين والكرسي.

ويجب ضبط القدمين، بعدم وضع ساق فوق أخرى (تقاطع الساقين)، والحفاظ على موطئ القدمين على الأرض.

ثالثا، يجب ضبط مستوى الجهاز، حتى يكون مناسبًا لمستوى العينين، دون أن يتسبب بانحناء الرقبة، والحرص على دعم الظهر حتى تحافظ عليه مستقيمًا، واستخدام وسادة داعمة للظهر ما أمكن ذلك.

وأخيرًا، ضبط الخصر والفخذين، بحيث يتوزع ثقل الجسم بالتساوي عليها.