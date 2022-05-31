آبل تعتزم تقديم بعض مميزات الأندرويد في هواتفها القادمة

وكالات(صدى):

تنوي شركة آبل ، طرح عدة تحديثات في أجهزة الآيفون القادمة، والتي من المتوقع أن تعلن عنها الشركة خلال المؤتمر العالمي لمطوري الشركة AWDC يونيو المقبل.

وتضمن التحديثات، الإخطارات والرسائل وتطبيق الصحة، كما أن التطبيق من الممكن أن يحصل على ميزات جديدة تعمل مع ساعة آبل.

و تشمل التحديثات إضافة عناصر جديدة مثل دعمها بخاصية “always-on”، والتي تسمح بمشاهدة أدوات الهاتف حتى أثناء بقائه دون استخدام، بدلًا من أن يكون بشاشة مظلمة عندما لا يكون قيد الاستخدام، وهي الميزة التي تتمتع بها هواتف أندرويد.