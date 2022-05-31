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المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن بدء التقديم في برنامج التدريب والتوظيف

المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن بدء التقديم في برنامج التدريب والتوظيف
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، بدء التقديم لحملة الدبلوم في برنامج تدريب وتوظيف في 4 مدن بالمملكة.

وأوضح المعهد شروط التسجيل:
– سعودي الجنسية
– غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
– غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
– معدلات التخرج تتراوح ما بين 3 من 4 او 3,75 من 5.
– معرفة اساسيات اللغة الإنجليزية وأعلى.
– خالي من الامراض المزمنة.

وأشار إلى أن التقديم متاحا من الآن، وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م، وذلك من خلال الموقع
هنا

 

 


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