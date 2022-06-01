عمرو دياب يصدر بيانًا تحذيريًا

القاهرة(صدى):

أصدر المستشار القانوني للفنان المصري عمرو دياب بيانا مساء الثلاثاء، حذر خلاله من استغلال اسمه وشركة “ناي فور ميديا” تجاريا.

وجاء نص البيان الذي أرسله المستشار القانوني أشرف عبد العزيز للصحفيين: يعلن ويحذر مكتب محامي الفنان عمرو دياب وشركة ناي من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو إسمه في أعمال تجارية لا تخصه وأن ثمة أشخاصاً يدعو زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها.

وأضاف: لذا نوصي بشدة أن يتوخى الأشخاص الحذر الشديد فيما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان/ عمرو دياب وشركة ناي المحماة بقوانين الملكية الفكرية.

وكان عمرو دياب أعلن مؤخرا عن إطلاق سلسلة فنادق باسم ”لوكاندا“ بمشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، حيث تمتد سلسلة الفنادق بين مصر والإمارات.