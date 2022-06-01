شركة أرامكو توتال (ساتورب) توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن إتاحة وظائف إدارية وقانونية وهندسية وتقنية لذوي الخبرة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- مُحلل أول الأمن السيبراني:- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، أمن المعلومات، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- أخصائي قانوني:- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أخصائي تخطيط القوى العاملة:- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء).- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مهندس سلامة العمليات:- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية).- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
5- محاسب تكاليف:- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
6- أخصائي عقود:- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
7- مُستشار الأداء:- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
وأفادت الشركة بأن طريقة التقديم لكل وظيفة من خلال الروابط التالية :
1- مُحلل أول الأمن السيبراني: هنا
2- أخصائي قانوني: هنا
3- أخصائي تخطيط القوى العاملة: هنا
4- مهندس سلامة العمليات: هنا
5- محاسب تكاليف: هنا
6- أخصائي عقود: هنا
7- مُستشار الأداء: هنا
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