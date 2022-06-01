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شركة أرامكو توتال (ساتورب) توفر وظائف شاغرة

شركة أرامكو توتال (ساتورب) توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن إتاحة وظائف إدارية وقانونية وهندسية وتقنية لذوي الخبرة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- مُحلل أول الأمن السيبراني:- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، أمن المعلومات، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2- أخصائي قانوني:- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي تخطيط القوى العاملة:- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء).- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مهندس سلامة العمليات:- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية).- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

5- محاسب تكاليف:- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

6- أخصائي عقود:- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

7- مُستشار الأداء:- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

وأفادت الشركة بأن طريقة التقديم لكل وظيفة من خلال الروابط التالية :

1- مُحلل أول الأمن السيبراني: هنا

2- أخصائي قانوني: هنا

3- أخصائي تخطيط القوى العاملة: هنا

4- مهندس سلامة العمليات: هنا

5- محاسب تكاليف: هنا

6- أخصائي عقود: هنا

7- مُستشار الأداء: هنا

 


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