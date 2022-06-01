بالفيديو.. 5 مقيمين يروون كيف تغيرت حياتهم بعد المكوث في المملكة

علي القحطاني(صدى):

روى خمسة مقيمين كيف تغيرت حياتهم بعد المكوث في المملكة، حيث سردوا قصص نجاحهم في المملكة.

وأوضحت البريطانية شيلا راسل، عبر قناة “SBC”،: “زوجي وأنا نشأنا في بيئة ريفية لذلك فنحن نحب المساحات الكبيرة المفتوحة، كما نحب التاريخ فقد نشأت في منزل ريفي قديم يعود لأكثر من 500 عامًا؛ لذلك فأنا أحب المباني القديمة والقصص التي تحكيها”.

وأشارت إلى أنها أنشأت حسابا عبر إنستجرام لنشر صور الأبنية القديمة في المملكة لتكتسب شعبية كبيرة بعد ذلك، فيما قالت الكولومبية جاكلين جاكمان أنها بدأت في مجال الإعلام في المملكة فهي صحفية، كما ألفت كتابًا مع عدد من الكاتبات ويدور حول المملكة.

وذكرت أنها تعمل على سلسلة وثائقيات عن الطعام في المملكة، فيما أضاف المستشار القانوني البريطاني بوسون لويس، أنه يحب روح الشباب في جدة وزار منطقة البلد وأعجب بطرازها المعماري ونشر صورها عبر إنستجرام، فيما قالت مدونة الطعام ونمط الحياة إيرينا بيريديركو، أنها أصبحت تعمل في مجال الموضة وتمكين المرأة وأسلوب الحياة.