شاهد.. بايدن يستضيف فرقة بي تي إس الكورية الشهيرة في البيت الأبيض

وكالات(صدى):

التقت فرقة البوب الكورية الجنوبية (بي.تي.إس)، الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض أمس الثلاثاء لمناقشة جرائم الكراهية التي تستهدف الآسيويين.

وأدلى نجوم فرقة البوب الكوري بتصريحات تدعو إلى وقف الجرائم التي تستهدف الأميركيين ذوي الأصول الآسيوية.

وقال عضو الفرقة جيمين : «أزعجنا التصاعد الأخير لجرائم الكراهية، ويشمل ذلك جرائم الكراهية بحق الأميركيين من أصل آسيوي… لوضع حد لهذا ودعم القضية، نود أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن أنفسنا مرة أخرى»