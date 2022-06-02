وظائف شاغرة في مركز غرفة الشرقية في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف من خلال موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف بالقطاع الخاص برواتب تصل 8,000 ريال، بالمنطقة الشرقية “الدمام، الخبر، الجبيل”.

وأشار إلى أن الوظائف ومنها مهندس صناعي بشرط حصول المتقدم على شهادة جامعية كحد أدنى في تخصص “الهندسة الصناعية”، و مهندس كيميائي بشرط حصول المتقدم على شهادة جامعية كحد أدنى في تخصص “الهندسة الكيميائية”.

وتضمنت الوظائف أيضا سكرتير تنفيذي بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص “القانون، إدارة الأعمال”، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وبائع / بائعة، وأخصائي تسويق، وسكرتارية.

وأوضح أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/02هـ الموافق 2022/06/01م.

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