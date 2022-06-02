الموارد البشرية تتفاعل مع طبيب أسنان فُصل تعسفيًا من عمله

الرياض(صدى):

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكوى طبيب أسنان فُصل تعسفياً من مجمع طبي بعد 8 أشهر من عمله.

وكان الطبيب قد قال في شكواه: تم التعاقد معي علي منصة قوى مع مجمع طبي بمهنة طبيب أسنان عام، لمدة عامين بدأ من 8/2021 حتى 8/2023، وبعد 8 أشهر من العمل لديهم تم إرسال خطاب لي بإنهاء خدماتي تعسفيًا، بدون سبب واضح معللين ذلك بتدني دخل العيادة كما كتبوا في الخطاب ورفضوا إعطائي أي مستحقات.

ومن جانبها أوضحت الوزارة، أنه يمكنه تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، واستكمال البيانات هنا.