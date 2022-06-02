ظاهرة الأطفال الافتراضيين من أجل مكافحة الاكتظاظ السكاني

أميرة خالد(صدى):

كشف “كاترينا كامبل” خبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أن الأطفال الافتراضيين “التماغوتشي” الذين يلعبون معك ويحتضنونك، يمكن أن يصبحوا ظاهرة مألوفة خلال 50 عامًا لتساعد في مكافحة الاكتظاظ السكاني.

وأوضحت الخبيرة أن هؤلاء الأطفال الذين تم إنشاؤهم بواسطة الكمبيوتر إلا في العالم الرقمي الغامر المعروف باسم ميتافيرس، ولن تكلف تنشئته أي شئ.

وأشارت “كاترينا” أن المخاوف بشأن الزيادة السكانية ستدفع المجتمع لاحتضان الأطفال الرقميين، وتصفهم بأنهم “جيل تماغوتشي” .