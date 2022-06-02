عبد العزيز الزلال: النصر كان منافساً للهلال في عهد ماجد عبدالله فقط ( فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أوضح الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال أن فريق النصر لم يكن منافساً لفريق الهلال في كثير من الفترات على مدار تاريخ الفريقين.

وأكد عبدالعزيز الزلال خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي”:” أن النصر كان منافساً للهلال فقط خلال الفترة التي كان يلعب فيها ماجد عبد الله مع الفريق النصراوي.”

وقال الزلال :” أن الهلال فريق متجانس منذ أكثر من 10 إلى 15 سنة”، مُشيرًا إلى أنه مستمر في تحقيق البطولات بالإضافة إلى؛ لاعبيه المتميزون بالخبرة.