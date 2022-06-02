منار شاهين: النصر فاز بتقديم تاليسكا عبر الإعلام لكنه كبطولات فشل

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي منار شاهين، استطاع تحقيق الفوز بتقديم “تاليسكا” كصفقة إعلامية فقط ولكن ليس كبطولات أو أداء فني.

وأوضح “شاهين” أن بعض الصفقات يتم تقديمها كصخب إعلامي وشو إعلامي مردوده بأنها بطولة وهى ليست ببطولة، وإنما هى صفقة فقط مثل صفقة النصر مع تاليسكا.

وأضاف: “مع تواجد تاليسكا مع النصر، الهلال أخرج النصر من الآسيوية ومن كأس الملك وانتصر عليه في الدوري برباعي، يجب أن يكون الصفقات مردوها الفني أفضل من مردودها الإعلامي”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.