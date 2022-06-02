أسعار النفط تتراجع وخام برنت يتداول دون 115 دولارًا

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد استعداد المملكة لزيادة إنتاج الخام في حال انخفض إنتاج روسيا بشكل كبير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 1.33% أو بقيمة 1.55 دولار إلى 114.74 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 1.53% أو 1.76 دولار عند 113.50 دولار للبرميل

والجدير بالذكر أن البيانات الرسمية عن المخزونات الأمريكية ستصدر في وقت لاحق اليوم، بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاضها بحوالي 1.18 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من مايو.