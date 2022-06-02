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ماجد التركي: المملكة ليست مستعدة لسماع وعود بايدن ونريد الأفعال

ماجد التركي: المملكة ليست مستعدة لسماع وعود بايدن ونريد الأفعال
الرياض(صدى):

أكد الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية – الروسية، أن المملكة ليست مستعدة لسماع الوعود وتنتظر الأفعال قبل مجيء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال “التركي” في حديثه: “لا نريد الوعود وننتظر الأفعال قبل مجئ بايدن، فعلى الأقل يجب إعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية واتخاذ موقف واضح من العبث الإيراني”.

وأضاف: “أمريكا شريك استراتيجي ونحن نفرق بين الإدارات في البيت الأبيض والمؤسسات العميقة التي تدير العمق الأمريكي ويمكن أن نتفق أو نختلف فهناك مسارات”.

واستكمل: “السعودية ودول الخليج أبعدوا الاقتصاد عن الاصطفاف السياسي وعسكرته فنحن نتخذ الحياد الإيجابي لأنه يجب أن يكون الاقتصاد خارج اللعبة السياسية والقلق الأمني”، بحسب قناة “الإخبارية”.


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