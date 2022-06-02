ماجد التركي: المملكة ليست مستعدة لسماع وعود بايدن ونريد الأفعال

الرياض(صدى):

أكد الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية – الروسية، أن المملكة ليست مستعدة لسماع الوعود وتنتظر الأفعال قبل مجيء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال “التركي” في حديثه: “لا نريد الوعود وننتظر الأفعال قبل مجئ بايدن، فعلى الأقل يجب إعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية واتخاذ موقف واضح من العبث الإيراني”.

وأضاف: “أمريكا شريك استراتيجي ونحن نفرق بين الإدارات في البيت الأبيض والمؤسسات العميقة التي تدير العمق الأمريكي ويمكن أن نتفق أو نختلف فهناك مسارات”.

واستكمل: “السعودية ودول الخليج أبعدوا الاقتصاد عن الاصطفاف السياسي وعسكرته فنحن نتخذ الحياد الإيجابي لأنه يجب أن يكون الاقتصاد خارج اللعبة السياسية والقلق الأمني”، بحسب قناة “الإخبارية”.

فيديو | رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية – الروسية د. ماجد التركي لـ #هنا_الرياض:#السعودية ليست مستعدة لسماع الوعود، وتنتظر الأفعال قبل مجيء #بايدن pic.twitter.com/7AMJXaKjc9 — هنا الرياض (@herealriyadh) June 1, 2022

فيديو | رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية – الروسية د. ماجد التركي لـ #هنا_الرياض: زيارة #بايدن إلى #السعودية إذا تمت، يجب أن تسبقها الأفعال وليس الوعود pic.twitter.com/34JcCFsSqJ — هنا الرياض (@herealriyadh) June 1, 2022