مدرب المنتخب الوطني يراقب الأرجنتين في ويمبلي

طلال الغامدي(صدى):

أرسل المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، أحد مساعديه لملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن؛ حيث مباراة الأرجنتين وإيطاليا في نهائي كأس السوبر الأوروبي الأمريكي الجنوبي “فيناليسيما”.

وبحسب المعلومات الواردة فإن رينارد طلب من مساعده متابعة المباراة لرصد المنتخب الأرجنتيني، بوصفه أحد منافسي الأخضر في مجموعته بكأس العالم 2022، وفق “الرياضية”.

يذكر أن المنتخب الوطني يقيم معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.