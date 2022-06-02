محادثة على واتساب تنتهي بهتك عرض طالبة وابتزازها

القاهرة(صدى):

انتهت محادثة على تطبيق واتساب بين شاب يبلغ من العمر 20 عاما وجارته الطالبة 17 عاما في مصر، بهتك عرضها وتعرضها للابتزاز.

وكانت البداية عندما بدأ الشاب في تبادل الرسائل مع جارته، واستغل صغر سنها وتحدث معها بطريقة مكنته فيما بعد من استدراجها إلى منزله بعد تهديدها بفضح أمر هذه الرسائل لأسرتها.

واستجابت الطالبة لطلبه وذهبت إلى شقته حيث قام الأخير بهتك عرضها وتصوير ذلك، ثم طلب منها التردد مرة أخرى على منزله لكنها رفضت وأخبرت أسرتها بما حدث، فسارع والدها بإبلاغ الشرطة، وتم القبض على الجاني وإحالته للجنايات.