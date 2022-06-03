طبيب باطنة: تناول وجبة العشاء متأخرًا تؤثر على جودة النوم

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور عبدالله الذيابي طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، عن بعض العوامل التي تؤثر على جودة النوم وتؤدي إلى الأرق.

ونصح “الذيابي” عبر حسابه على تويتر، بإبعاد الأجهزة الإلكترونية كالتلفاز والكمبيوتر من غرفة النوم، وعدم استخدام الهواتف الذكية قبل الخلود الى النوم.

كما أشار إلى أن ‏تناولَ وجبة العشاء متأخراً قد يؤثر على جودة النوم ويؤدي للأرق؛ وذلك بسبب تناول مشروبات تحتوي على الكافيين مع الوجبة أو الحموضة والتخمة وتلبكات البطن وتهيج القولون وكثرة التبول.

وأكد “الذيابي” أن ‏قلة النوم تزيد إحتمالية حدوث الحوادث المرورية والإصابة بالخرف والاكتئاب والقلق وداء السكري وغيرها من الامراض المزمنة.