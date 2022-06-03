التجارة توضح رسوم نقل ملكية السجل التجاري

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة التجارة أن رسوم نقل ملكية السجل التجاري 100 ريال، ورسوم نشر نقل ملكية الاسم التجاري تبلغ 1500 ريال ويضاف عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وشددت الوزارة أنه لا يمكن التنازل عن الاسم التجاري ويتم نقل السجل التجاري بما له وما عليه، مبينة أنه في حال أصبح مالك السجل التجاري موظفا حكوميا فيتطلب نقل ملكية السجل التجاري أو شطبه.

وتتضمن شروط نقل ملكية المؤسسة:

– أن لا يكون العمر أقل من 18 سنة.

– أن لا يكون مالكها موظفا حكوميا.

– إجراء عقد مبايعة وتنازل يذكر فيه الأطراف ورقم السجل التجاري، وفي حال وجود ترخيص على نشاط السجل التجاري يتم نقله أولاً.

أما في ما يخص شروط حجز الاسم التجاري فيجب أن لا يكون الاسم التجاري مشابها بصيغة المفرد أو الجمع أو مطابقا لاسم تجاري سبق قيده لشخص آخر، يجب أن لا يكون الاسم التجاري غير عربي أو ليس له معنى ويجب أن لا يكون الاسم التجاري اسما عائليًا.