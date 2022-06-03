خبير يحذر من الاستحمام بالماء البارد لأنه يؤدي للتسمم

أميرة خالد(صدى):

أكد الخبير الروسي أخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية، الدكتور فلاديمير خوروشيف،أن الاستحمام بالماء البارد، ليس دائمًا مفيدًا وصحيًا، وشدد التحذير من الاستحمام بالماء البارد لأنه لا يؤدي فقط إلى تشنجات في الأوعية الدموية، بل وأيضا لتسمم الجسم.

وقال خوروشيف:” أن الجزء الأكبر من جميع الأوعية الدموية في أجسامنا هي عبارة عن شعيرات دموية مختلفة المستوى. فإذا اضطر الشخص إلى الاستحمام بالماء البارد لفترة طويلة، فسوف يؤدي هذا إلى تشنج شعري قوي.”

وأفاد بأن وقف الشخص تحت دوش بارد يُزيد من خطورة إصابته بالبرد، حيث يؤدي تشنج الشعيرات الدموية لفترات طويلة إلى الجوع الأكسجيني، وتتشبع الأنسجة الرخوة بمنتجات ناقصة الأكسدة، ما يؤدي إلى تسمم قوي يؤثر في الأعضاء الحيوية – الدماغ والقلب والكبد والبنكرياس.

ونصح الطبيب الروسي بعدم الوقوف تحت دوش الماء البارد أكثر من 3-4 دقائق، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من سوء حالتهم الصحية عليهم تجنب هذه العملية تمامًا.