مواطن لضابط المرور بعد ضبط مخالفة ضوضاء بحقه : “والله مالي وجه” (فيديو)
يواصل المرور السري بالرياض جهوده في ضبط المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.
وتمكن المرور السري من تتبع شخص يقود دراجة محدثا حالة من الضوضاء تتنافى مع الآداب العامة، بسبب صوت الأغاني المرتفع.
وضبط المرور بحقه مخالفتين الأولى، لإحداث الضوضاء بسبب صوت الأغاني المرتفع، والثانية لعدم ارتدائه الخوذة
🎥 اطرف مشهد ممكن تشوفه اليوم 😂
📌رافع صوت الاغاني 🎼، ويعطي حبتين للي يصوره✌🏻
🚨طلع المصور سناب الداخلية 😅 وتم ضبط مخالفة إحداث ضوضاء تتنافى مع الاداب العامة.
🔖 المخالف رد : "والله مالي وجه" pic.twitter.com/lYfIZkQNsI
— عبدالله البرقاوي (@albargawy) June 3, 2022
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