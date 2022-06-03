” الصحة” تعلن 10 لقاحات معتمدة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الصحة عن قائمة اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا المستجد الخاص بضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443، وعدد الجرعات المطلوبة لكل منها.

وقالت الوزارة أن اللقاحات هي: فايزر-بيونتيك (جرعتان)، موديرنا (جرعتان)، أكسفورد-أسترازينيكا (جرعتان)، جانسن (جرعة واحدة)، كوفوفاكس (جرعتان)، نوفاكسوفيد (جرعتان)، سينوفارم (جرعتان)، ساينوفاك (جرعتان)، كوفاكسين (جرعتان)، سبوتنك (جرعتان).

وأشارت «الصحة» إلى مستند يوضح الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443 (2022)، وذلك من خلال الرابط هنا