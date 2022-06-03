مختص : شحن السيارات ارتفع إلى ثلاثة أضعاف وزيادة أسعار الجديدة وصلت إلى 30٪ (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏أوضح المختص في مبيعات السيارات عبد الرحمن الخالدي أن السيارات الصينية موجودة في أسواق ‎المملكة منذ عام 2000 لافتاً إلى أن شراء السيارات من مواقع الخارج قد يفقد المشتري الضمان.

وقال الخالدي :” شحن السيارات ارتفع إلى ثلاثة أضعاف، كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة إلى 30٪ فيما إن بعض السيارات المستعملة أصبح سعرها مقاربا للجديدة”

وأضاف ” ارتفعت أيضا أسعار السيارات المستعملة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتمسك بسياراتهم القديمة واصلاحها وذلك نظرا لارتفاع الأسعار، فيما أن هناك بعض السيارات المستعملة تباع بنفس سعر الجديدة منها “.

فيديو | المختص في مبيعات السيارات عبدالرحمن الخالدي: شحن السيارات ارتفع إلى ثلاثة أضعاف وزيادة أسعار الجديدة وصلت إلى 30٪ وبعض السيارات المستعملة أصبح سعرها مقاربا للجديدة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/cAJXia6xJ5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2022