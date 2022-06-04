أبرز مواصفات محركات نيسان باترول 2022 بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

تعد باترول هي سيارة دفع رباعي فاخرة من شركة نيسان اليابانية عملاق صناعة السيارات اليابانية، وتم إنتاجها في عام 1951 في جيلها الأول، بينما في عام 2022 أصدرت النسخة الثالثة من التحسينات والتي شملت الشاشات الداخلية والشبك الأمامي للسيارة.

وتعتبر السيارة متاحة في المملكة من خلال وكيلها المحلي شركة بترومين نيسان، وتوفرها بمحركين مختلفين 6 أسطوانات والأخر 8 أسطوانات بقوة 275 إلى 400 حصان، والمحرك الأول للسيارة : محرك سداسي الأسطوانات V6، بسعة 4.0 لتر، وبقوة قدرها 275 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 394 نيوتن/متر، 4,000 دورة/دقيقة، تعتمد على قير «ناقل حركة» أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، والمحرك يعمل بنظام الحقن متعدد النقاط، بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

وجاء المحرك الثاني: محرك ثماني الأسطوانات V8، بسعة 5.6 لتر، وبقوة قدرها 400 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 560 نيوتن/متر، 4,000 دورة/دقيقة، تعتمد على قير «ناقل حركة» أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، والمحرك يعمل بنظام الحقن المباشر، بينما تأتي الفئة الأولى بسعر 201,100 ريال شامل الضريبة، أما الفئة الثانية بسعر 231,800 ريال شامل الضريبة.

وتأتي الفئة الثالثة بسعر 258,900 ريال شامل الضريبة، والفئة الرابعة بسعر 280,400 ريال شامل الضريبة، والفئة الخامسة بسعر 257,100 ريال شامل الضريبة، أما الفئة السادسة بسعر 282,600 ريال شامل الضريبة، والفئة السابعة بسعر 315,000 ريال شامل الضريبة، والفئة الثامنة بسعر 372,500 ريال شامل الضريبة، فيما الفئة التاسعة «نيسمو» بسعر 337,599 ريال شامل الضريبة.