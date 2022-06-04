بالصور.. موسم جدة يشهد ليلة غنائية عالمية مع بالفين ونجوم الـDJ

جدة(صدى):

أحيا الفنان العالمي الشهير خوسيه بالفين، أمس الجمعة، حفلاً غنائياً ضخماً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن فعاليات موسم جدة 2022؛ برفقة مؤديا الـ(DJ) الشهيرين في أوروبا سبيستيان أنجروسو، وستيف أنجلو، وسط حضور بالآلاف من زوار الموسم غطى الطاقة الإستيعابية لمقر الاحتفال بالكامل بعد نفاد تذاكر الحفل في وقت مبكر من طرحها.

وفور صعود الفنان العالمي بالفين المسرح قوبل بعاصفة من التصفيق والتفاعل الكبير من الجماهير الحاضرة وعشاقه؛ ليقدم وفرقته أشهر أغانيه وسط أجواء حماسية ومثيرة مع الـ(DJ) التي تفاعل معها الحضور كثيراً، وجمعت الحفلة العالمية ألمع نجوم ال(DJ) العالميين، حيث عاش عشاق الحضور أجواءً حماسية مع EL FUEGO ومجموعة من المواهب السعودية.

واستمتع الحضور بأداء Lil eazy الأسطوري ثم تلاه young&randar الذي أشعل حماس الجمهور بأداءه القوي، فيما قدم الفنان JBALVIN لحظات استثنائية من الطرب، فيما تميّز الحفل بتنظيم أكثر من رائع للجمهور رغم كثافة الحضور، حيث كانت الاستعدادت مبكرة والخدمات متكاملة، عاش معها الجمهور ليلة استثنائية عالمية من الطرب.

ويُعد بالفين واحدًا من أفضل 10 فنانين على مستوى العالم، ووصفته وكالة بيتشفورك الإعلامية بأنه “الوجه الحديث لموسيقى الريجاتون”، وهي مزيح من موسيقى بورتو ريكا وموسيقى الدانسهول في أمريكا اللاتينية، وموسيقى الهوب هوب الأمريكية.

وحصل بالفين على جائزة بيلبورد الموسيقية، وجائزة الموسيقى الأمريكية، وجائزة جرامي اللاتينية، وتعاون مع العديد من نجوم الموسيقى في أمريكا وعدد من دول العالم، وتصدرت أغنيته “Mi Gente” قوائم الموسيقى في العام ذاته، وتم إعادة توزيعها موسيقيًا مع النجمة العالمية بيونسيه.