طرق للتخلص من الحشرات خلال فصل الصيف

أميرة خالد(صدى):

يعد انتشار الحشرات داخل المنازل في فصل الصيف مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص خاصة داخل المنازل المحاطة بالحدائق والأشجار، ونستعرض في هذا السياق أبرز الطرق للتخلص من الحشرات.

تتضمن تلك الطرق التخلص من القمامة بشكل يومي حتى لا تنجذب إليها الحشرات، مع التأكد من غلق الفتحات والشقوق في ثنايا المنزل حتى لا تعيش الحشرات بداخلها.

كما يجب تنظيف المنزل بشكل مستمر بالماء والمواد المطهرة ورش الخل في الأركان وأماكن انتشار الحشرات حيث تعمل رائحته النفاذة على هروب الحشرات والنمل.

كما يعتبر محلول الملح إحدى أفضل الوسائل للتخلص من النمل، حيث يتم إضافة حفنة من الملح إلى الماء المغلي حتى تتحلل ذرات الملح وتمتزج بجزيئات الماء، ثم صبيه في زجاجة رش.