بالفيديو.. كويتية تدعم الشواذ وتدعي انتمائها للسلك الدبلوماسي الكويتي .. والخارجية ترد

خالد الظفيري(صدى):

ادعت شابة تدعى أريام معروفي أنها تنتمي للسلك الدبلوماسي الكويتي، حيث ظهرت في مقطع فيديو من أجل دعم الشواذ وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين.

وقالت “أريام” في مقطع الفيديو، أنها تؤمن بأن كل إنسان يستحق أن يعيش بسلام وأمان، ومنهم المثليون الذين يستحقون حقوقهم الإنسانية.

وعرضت جواز سفر أشارت إليه بأنه كويتي دبلوماسي وحملت علم يرمز لفئة المثليين، مؤكدة على دعمها حقوق الشواذ رغم الاعتراض على ذلك.

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيان أكدت فيه أن الفتاة لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي، وليست موظفة في وزارة الخارجية.

وأشارت الوزارة أن الجواز الذي كان بحوزتها منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة، وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته