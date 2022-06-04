هوس نتف الشعر وهل يصنف كمرض نفسي؟.. استشارية تُجيب

أميرة خالد(صدى):

تحدثت الدكتورة نادية التميمي استشارية علم نفس إكلينيكي، عن هوس نتف الشعر وتصنيفه كمرض نفسي .

وأوضح “التميمي” أن نتف الشعر يكون شئ لا إرادي يبدأ من بداية المراهقة ويستمر ويصير أعلى، وتكون أعراضه نتف الشعر من مكان محدد مع قضم الأظافر أو إيذاء الجلد أيضًا كما أن بعض الرجال يمكن أن يصابون به.

كما أشارت إلى أن بعض النظريات ترجح وجود عوامل جينية أو وراثية فهناك دائمًا أحد من العائلة يكون لديه وساوس فيحدث شئ مثير بالبيئة ويبدأ ظهور ذلك الوساوس، وذلك بحسب برنامج “سيدتي”.